Scuole a Pordenone, servono 16 milioni

Il primo freddo ha messo in ginocchio alcune scuole pordenonesi. I ragazzi dello scientifico Grigoletti, diretto da Ornella Varin e che conta 1.500 studenti, si sono ritrovati nei gironi scorsi in aule dove le temperature andavano anche sotto i 14 gradi. Una situazione, questa, che ha portato tanti a entrare in sciopero, anche perché pure il giorno precedente si erano verificati alcuni problemi al riscaldamento. E la dirigente scolastica non ha potuto dare loro torto.



Ma cosa è accaduto? E qual è, al di là del caso singolo, la situazione delle scuole pordenonesi? Lo abbiamo chiesto a Giuseppe Gaiarin, primo cittadino di Porcia e presidente dell’Uti Noncello, ente che si occupa della gestione e della realizzazione degli istituti superiori di tutto il Friuli occidentale. “C’è stato un guasto all’impianto - spiega Gaiarin - e gli addetti alla manutenzione erano già al lavoro alle 6.30. La centrale termica è unica sia per il Kennedy, sia per il Grigoletti. Tuttavia, il primo istituto è più vicino alla centrale, per cui il caldo è arrivato in poco tempo e i ragazzi non si sono accorti del problema, divensamente da quelli dello scientifico, i quali hanno dovuto aspettare un paio d’ore prima che la temperatura nelle aule salisse”.



Dal punto di vista delle strutture, come stanno le scuole del nostro territorio?

“Attualmente, abbiamo degli istituti che hanno ancora dei prefabbricati, come il Galvani, il Kennedy stesso e il Flora, che ha cinque aule in prefabbricati. Inoltre, stiamo pagando oltre 500mila euro all’anno di affitti, soprattutto al Bronx, perchè non ci sono istituti adeguati per tutti i ragazzi. Stiamo predisponendo nel terreno del Grigoletti, dove ora sorge il prefabbricato con le 10 aule utilizzate dal Galvani, la realizzazione di un edificio ‘jolly’, ovvero di una struttura capace di ospitare 700-800 alunni. Tale spazio darà la possibilità di spostare i ragazzi delle altre scuole per adeguare sismicamente le strutture”.



A che punto siete?

“Abbiamo già avviato uno studio per controllare la sismicità di tutti gli edifici delle superiori dell’ex provincia di Pordenone e abbiamo i finanziamenti per eseguire il primo lotto, ovvero l’edificio ‘jolly’”.



Dalla Regione sta arrivando un aiuto?

“Dalla Regione mi aspetterei qualcosa di più, sinceramente. L’importanza di questi interventi è notevole. Solo per l’adeguamento sismico abbiamo bisogno di 16 milioni. Sette li ho, convertendo l’adeguamento energetico del Grigoletti (cappotto) in sismico. Il Kennedy e lo Zanussi sono in una situazione molto difficile. Li cito perché abbiamo bisogno di personale tecnico per le aziende del nostro territorio. E’ un peccato non formare i ragazzi e non dare loro continuità lavorativa. Non possiamo puntare su istituti che poi non hanno sbocco nel mondo del lavoro. Dobbiamo valorizzare gli istituti che danno una prospettiva ai ragazzi”.