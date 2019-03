Scuole friulane a rischio crollo

Sono entrate in vigore lo scorso marzo, infatti, le nuove norme tecniche per l’adeguamento antisismico degli edifici esistenti. I requisiti da rispettare sono meno stringenti rispetto a quelli applicati alle nuove costruzioni. L’obiettivo è consentire la realizzazione di interventi di ristrutturazione con costi sostenibili e facilitare l’accesso al sisma bonus, la detrazione fiscale dal 50 all’85 per cento destinata all’adeguamento antisismico degli edifici.

“Certo è – spiega Rita Contento, responsabile del Servizio edilizia scolastica della Regione – che tutti gli edifici costruiti prima del 2018, quindi dopo la pubblicazione delle nuove norme, non sono in regola. Nemmeno quelli costruiti dopo il terremoto del 1976, quindi, nel rispetto di tutti i criteri antisismici”.

Le nostre scuole risultano così tutte inadeguate.

“I sindaci, per primi – continua Contento -, si sono a dir poco preoccupati. La Regione F-vg, ha aderito, però, al progetto nazionale Task force edilizia scolastica. E’ stata, quindi, valutata la situazione a fondo. Gli errori nella progettazione da parte di ingegneri e professionisti ci possono sempre essere, basti pensare al ponte Morandi, ma le scuole della nostra regione sono risultate sicure. L’unica situazione giudicata grave è stata quella della primaria di Arta Terme. Dopo approfondimenti sulla vulnerabilità sismica, in accordo con il sindaco, la scuola è stata chiusa, per evitare ogni rischio”.

La scuola di Arta Terme era la più a rischio, quindi, ma non era l’unica sul punto di crollare. Ovviamente, il rischio crollo è esagerato, ma per altre sei scuole del Friuli-Venezia Giulia è stato necessario un intervento urgente.

“In alcuni casi – spiega Contento – è stato necessario buttare giù l’edificio e costruirne uno nuovo, in altri sono stati fatti solo alcuni interventi mirati”.

In provincia di Udine, le scuole interessate sono tre, due quelle nel Friuli occidentale, una nell’Isontino. Per tutte queste i costi dei lavori sono già coperti e i progetti già avviati.

“E’ prevista la costruzione di una scuola nuova a Buttrio – spiega Contento -. A Buia è stato presentato un progetto eccezionale di ampliamento della struttura esistente ed è previsto l’adeguamento sismico anche a Pavia di Udine. Adeguamento sismico anche per la primaria Gabelli di Pordenone e per la scuola materna di Brugnera”.