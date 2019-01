Scuole: un piano lungo cinque anni

Anche nel Friuli occidentale si aspetta che Comuni, Uti e Regione trovino un accordo.

Se le scuole del primo ciclo di studi, ossia le primarie e le scuole medie, sono sotto controllo, quelle del secondo ciclo, le scuole superiori, hanno proprio bisogno di un intervento condiviso dall’alto.

“E’ necessario – spiega il consigliere comunale con delega all’Istruzione, Alessandro Basso – che si rispettino le priorità e si pensi a un piano pluriennale, tenendo anche conto del nuovo fabbisogno demografico”.

Nascono sempre meno bambini e, di conseguenza, le scuole si svuotano.

“Oltre al calo demografico – continua il consigliere -, che ha già toccato le scuole primarie e di conseguenza le medie, ma arriverà, ovviamente, anche alle superiori, contano le mode del momento e le priorità che cambiano. La nostra Regione deva dare attenzione al territorio e valutare i processi di trasformazione che la riguarderanno nei prossimi anni”.

Per essere preparati al mutamento è necessario fare un piano programmatico pluriennale per le scuole, che non deve riguardare soltanto l’offerta formativa, ma anche l’edilizia scolastica. Solo per fare un esempio.

“Perché possa funzionare – conclude Basso – bisognerà pensare almeno di prossimi cinque anni”.