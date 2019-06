Segregata in casa per 20 anni, l'orco era il marito

Vent'anni di maltrattamenti per una donna marocchina residente a Nimis. Non poteva uscire da casa, neanche in giardino. Non poteva parlare con nessuno. Veniva presa a cinghiate e umiliata. Alla fine, a inizio 2018, era riuscita a scappare da casa, rifugiandosi da un parente.

Non aveva mai denunciato le violenze subite per timore di perdere i figli. Sono stati i parenti a segnalare la sua condizione ai Carabinieri della stazione di Tarcento, che hanno arrestato il marito, un uomo di 59 anni, condannato con rito abbreviato a 3 mesi e 8 anni di reclusione.

Dal 31 maggio è ai domiciliari con il braccialetto elettronico. La donna e i figli sono in una struttura protetta. Lo ha spiegato oggi il capitano Rossella Pozzebon, comandante della Compagnia Carabinieri di Cividale del Friuli.