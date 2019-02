Semine sotto indagine

Chi avvelena le api avvelena pure noi: ritrovarsi sul banco degli imputati sarà quasi inevitabile anche se noo si presta attenzione a come si usano i veleni consentiti. Le indagini avviate dalla Procura della Repubblica di Udine nel 2017, a seguito di numerosi casi di moria delle api registrati nel 2016, ha creato a livello nazionale ed europeo un precedente importante. Tanto più l’inchiesta, condotta dal Pm Viviana Del tedesco, si è conclusa lo scorso ottobre con ben 21 patteggiamenti.

Il messaggio è chiaro: chi usa prodotti vietati o impiega male quelli consentiti, avrà a che fare con la Giustizia penale e certi comportamenti non saranno più tollerati. Una conferma in tal senso arriva dal procuratore capo di Udine, Antonio De Nicolo.



L’indagine ha spalancato la porta su come si usa la chimica chimica in agricoltura. Resterà un caso isolato o è invece il primo passo di un percorso?

“Abbiamo iniziato a monitorare il fenomeno dopo essere stati allertati in seguito alla moria di api. Siamo quindi passati dall’individuazione di sostanze vietate. Ora verifichiamo invece come sono utilizzate sostanze in commercio e quindi autorizzate, benché producano effetti documentati sull’ambiente e sull’uomo. Sulle schede di sicurezza delle sementi conciate con Mesurol, sono riportate tutte le prescrizioni e le precauzioni necessarie per la semina. Dobbiamo a questo punto chiederci se si tratta di precauzioni pretendibili dall’agricoltore di media diligenza o se vadano oggettivamente al di la di ciò che può fare l’agricoltore. Riteniamo che il non seguire con attenzione tali prescrizioni significhi già porsi in situazione colposa e quindi accettare il rischio di provocare danni all’ambiente, ma credo sia necessario compiere un ragionamento”.



Fa riferimento alla necessità di un cambio radicale di mentalità?

“La giustizia penale colpisce i singoli individui, ma a livello di comunità sarebbe bene chiedersi, nel caso non si sia in grado di rispettare certe prescrizioni su un prodotto pericoloso, se non sia opportuno investire in tecniche colturali meno impattanti. Regione ed Ersa sono al corrente dell’uso esteso del Mesurol. Dunque è indispensabile attivarsi per modificare la mentalità delle persone e, al tempo stesso, favorire pratiche meno impattanti”.



Nel caso dell’utilizzo di sementi conciate con questa sostanza quali fattispecie di reato sono ipotizzabili?

“Si configura ancora una volta l’ipotesi di disastro ambientale. Se ci sono precise prescrizioni da seguire e l’agricoltore non le rispetta compie un reato. Poi si discuterà se ci sia dolo, dolo eventuale o semplice colpa”.



E’ possibile che anche per questo composto si arrivi al divieto di commercializzazione, ma si parla di tempi lunghi, come avvenuto per la messa al bando dei neonicotinoidi. E così a intervenire devono essere i giudici per porre rimedio all’assenza di atti amministrativi.

“Noi possiamo fintervenire solo per far rispettare il codice penale. Il fatto che in regione ci siano già stati vari patteggiamenti dovrebbe indurre le autorità amministrative e politiche a chiedersi cosa si debba fare”.



Può confermare se sono in corso indagini sull’uso scorretto di sementi conciate con Mesurol?

“Lo confermo. Si sta avvicinando il periodo della semina e vogliamo verificare con attenzione se possano essere commessi reati capaci di danneggiare l’intera comunità. Vorrei però sgombrare il campo da equivoci: la Procura non è mai contro qualcuno. Non vogliamo affossare gli agricoltori ora come non volevamo affossare i viticoltori nella vicenda degli aromi esaltati del Sauvignon dove siamo stati accusati ingiustamente di aver condotta una battaglia per demolire l’eccellenza vitivinicola del Friuli, quando poi tutti gli imputati salvo uno hanno patteggiato. Vogliamo che l’ambiente sia protetto e pulito. Faccio mio il detto indiano che recita che l’ambiente non ci è stato donato dai padri, ma è preso a prestito dai figli”.