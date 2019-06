Sequestrati migliaia di capi contraffatti

Sono oltre 5mila i capi d’abbigliamento contraffatti o recanti segni mendaci sequestrati nelle ultime settimane al Punto Franco Nuovo dello scalo merci triestino. I mercanti di griffes falsificate cercano nuovi sistemi per tentare di eludere i controlli e i recenti sequestri lo dimostrano chiaramente.

Nel caso del primo automezzo, partito dall’Iraq e destinato in Olanda, il carico era dichiarato agli effetti doganali come “merce varia”; la peculiarità del trasporto, che ha reso le operazioni ancora più difficili, è stata la suddivisione del carico in numerosi involucri destinati a persone fisiche distinte, con il chiaro intento di far giungere indisturbati i capi di abbigliamento e gli accessori a destinazione, eludendo i controlli. Ma Fiamme gialle e Agenzia delle Dogane hanno scoperto un migliaio di capi e accessori di noti brand (Fila, Armani, Gucci, Nike e Tommy Hilfiger) palesemente contraffatti.

Nel secondo caso, su un autoarticolato partito dalla Turchia e diretto in Germania, i militari e i funzionari hanno individuato, nascosti al centro del carico, 58 cartoni contenenti oltre 4mila felpe complete di confezione in plastica ed etichetta in cartoncino, tutte riportanti il marchio/logo “Hugo Boss”. Già il primo sommario riscontro aveva evidenziato come la merce fosse 'taroccata', anche se di ottima fattura. Gli esami successivi hanno confermato la frode: i periti incaricati hanno sentenziato che la merce era riconoscibile solo da una persona esperta e, quindi, se fosse stata immessa sul mercato sarebbe stata in grado di trarre “in inganno il compratore medio”.

I prodotti avrebbero potuto garantire illeciti ricavi per oltre mezzo milione di euro, dato che sarebbero stati venduti al prezzo dei prodotti di marca. I responsabili individuati sono stati denunciati.