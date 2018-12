Sequestro di panettoni in Friuli

Al via da qualche giorno anche in Friuli i controlli dei carabinieri del Nas di Udine che, in questo mese di dicembre puntellato da luminarie, pranzi e cene in festa, hanno la finalità di tutelare il consumatore dalle frodi in commercio, da prodotti pericolosi che possono essere messi in vendita nei negozi e da prodotti dolciari non conformi proposti in pasticcerie o panetterie artigianali.

Gli uomini del capitano Fabio Gentilini, che hanno competenza su tutte e quattro le provincie del Friuli, hanno già posto sotto sequestro una ventina di panettoni, di tipo artigianale. I panettoni, del valore complessivo di 600 euro, erano stati posti in vendita da un laboratorio che opera in un comune alle porte di Udine. Il provvedimento è stato adottato perché l’etichetta non era stata riportata in maniera corretta.

Per il panificio pasticceria è scattata anche una sanzione amministrativa di 2mila euro. I controlli del Nas continuano fino al 6 gennaio, non solo sugli alimenti e i prodotti alimentari tipici ma anche sulle cosiddette cineserie natalizie, vendute spesso senza marchio Ce e con marchio Ce contraffatto, con grave rischio per la sicurezza dell’acquirente finale.