Sequestro di vini, parla la Cantina di Rauscedo

Dopo le perquisizioni di fine gennaio, ieri sono arrivati i sequestri alla Cantina Rauscedo di San Giorgio della Richinvelda. L'operazione, disposta dal Tribunale di Pordenone, ha interessato 300mila ettolitri di vini Dop, Igp e varietali provenienti dalla trasformazione delle uve della vendemmia 2018.

Dopo l'attività eseguita dai Nas di Udine e dall’Ispettorato repressione frodi di Udine, parlano i vertici dell'azienda. "I nostri vini sono di riconosciuta qualità, attestata dai principali organi di valutazione e controllo nazionali ed internazionali che hanno attribuito innumerevoli medaglie alla nostra Cantina. Dalla Cantina Rauscedo ribadiscono con fermezza che non vi è alcun problema per la salute dei consumatori (attestata anche dagli organi che stanno conducendo l’indagine) infatti nei nostri punti vendita l’attività è regolare e le testimonianze di stima ai nostri vini non mancano", spiegano da San Giorgio della Richinvelda.

"Essendo una cooperativa perseguiamo fini di solidarietà e mutualistici, così come testimoniato dallo statuto sociale da oltre sessantacinque anni; l’azienda non cerca il profitto sopra ogni cosa ma ha come unico obiettivo quello di dare sostentamento tramite la viticoltura ad un comparto che va dal maniaghese al codroipese con un indotto di oltre 500 aziende e famiglie. Un ringraziamento va ai nostri clienti che ci stanno attestando una solidarietà inaspettata ed una conferma agli ordinativi emozionante, segno del rispetto reciproco e della fiducia che abbiamo costruito nel tempo attraverso rapporti commerciali ed a quel rapporto qualità prezzo che incardina il vero senso mutualistico di una cooperativa come la nostra", prosegue la nota della Cantina di Rauscedo.

"Chiariamo che l’indagine è concentrata su atti strettamente amministrativi che non hanno mai messo in discussione la qualità e la salubrità dei nostri vini e quindi la salute dei consumatori, non è in nessun modo in pericolo. Siamo certi di poter dimostrare qualsiasi contestazione che ci è stata notificata, anzi, auspichiamo che i tempi della giustizia siano il più rapidi possibile, al fine di mettere la parola fine ad un processo mediatico alla nostra immagine che non fa bene al vigneto Friuli di cui la nostra superfice rappresenta oltre il 10% dell’intero sistema", conclude la nota.