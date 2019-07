Si è spenta Dagmar Maria Cordaro, fondatrice di Friuli Coram

Si è spenta improvvisamente ieri, a 74 anni, Dagmar Maria Cordaro, presidente del Consiglio di Amministrazione e direttore sanitario della Friuli Coram. Venerdì sera aveva accusato un malore mentre si trovava a Grado, il suo rifugio, dove ritrovava le forze e le energie per guidare il gruppo, uno dei principali gruppi della Sanità privata in Regione.

Figlia del compianto professor Mario Cordaro, fondatore, insieme al marito Antonio Rampino, nel 1973 di Friuli Coram (Cor-Cordaro; Ram-Rampino) piccolo laboratorio di analisi del sangue convenzionato con le mutue che la vede entrare nel 1976. Dopo la maturità classica, si era laureata in Medicina e Chirurgia all'Università di Bologna nel 1969 e, poi, si era specializzata in Cardiologia e Igiene all'Università di Torino. Ha iniziato la carriera come assistente di laboratorio di analisi cliniche all’Ospedale Civile di Udine fino all’ingresso in Friuli Coram.

Amava ricordare i trascorsi iniziali quando l'idea di affiancare al laboratorio udinese una serie di centri prelievi sparsi sul territorio aveva fatto crescere molto l’attività fino al 1981 quando una legge, detta “dei tre giorni”, vietò di dare al privato tutte quelle attività, esami, analisi che potevano essere fatte entro tre giorni dai laboratori degli ospedali pubblici. Quella norma fece sì che l’attività di prelievo si riducesse da un giorno all’altro del 99% e, in breve, fece precipitare da 20 a due i dipendenti con i quali è stata portata avanti la sola attività privata.

A quel punto, diversificare l'attività si rivelò la scelta vincente. Inizialmente è nato un poliambulatorio specialistico e un comparto legato alla medicina estetica che non era praticata dal pubblico e per la quale, però, c’era una richiesta in continua crescita. Quindi, negli anni ’90, la radiologia privata che, dal 2007, è anche accreditata al sistema sanitario regionale.

Dal 2001 è cominciato l’ingresso nel gruppo, progressivo, dei figli di Dagmar Maria e Antonio Rampino, Alessia (attuale amministratore delegato di New Coram), Emanuele (Chirurgo Plastico), Gianluca (Radiologo) con i rispettivi consorti Riccardo (Ingegnere), Anna (Otorinolaringoiatra) e Martina (Oculista) e la creazione di un’azienda a totale controllo familiare che, negli anni, ha fornito prestazioni mediche a migliaia di udinesi e friulani.

La visione lungimirante, la capacità analitica e la sensibilità hanno sempre contraddistinto l’operato della dottoressa Cordaro e, soprattutto, la sua persona che ha fortemente condizionato, in positivo, l’Azienda. La sua visione del lavoro in ambito sanitario è, infatti, lo slogan che ha caratterizzato il suo modo di pensare e lavorare: “Fornire al paziente, la sanità che noi stessi vorremmo trovare”.

Molti i collaboratori che hanno avuto la fortuna di conoscerla e a cui non ha mai negato un consiglio e sostegno nelle difficoltà. Instancabile, esigente e generosa è stata una mamma molto presente nonostante gli impegni di lavoro ai quali non si è mai sottratta per un grande senso di responsabilità e una nonna molto affettuosa per i suoi sette nipoti. La famiglia è stata sempre un grande valore per lei e ha cercato di essere esempio per i figli ai quali lascia una grande eredità in termini di valori umani.

Appena espletate le formalità, sarà comunicata la data delle esequie che si terranno nel Duomo di Udine.