Si è spento il giornalista friulano Stefano Polzot

Giornalismo in lutto per la morte di Stefano Polzot, caporedattore del Messaggero Veneto. Polzot, 51 anni, era nato a San Vito al Tagliamento ed era da tempo malato. Lascia nel dolore la moglie Donatella e il figlio di soli quattro anni.

Anche il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e l'intera Giunta regionale si uniscono al dolore dei famigliari e dei colleghi di Stefano Polzot "il caporedattore del quotidiano Messaggero Veneto venuto a mancare nella notte dopo una lunga e instancabile lotta per la vita".

La figura di Polzot è stata ricordata dal consigliere Sergio Bolzonello (Pd) alla riapertura dei lavori del Consiglio regionale, impegnato nell'esame degli strumenti di bilancio 2019-2021. "So che è irrituale per quest'Aula commemorare figure che non abbiano ricoperto il ruolo di consigliere regionale - ha detto Bolzonello - ma, anche a nome dei miei colleghi, lo ritengo doveroso per Stefano Polzot che per anni ha raccontato la nostra economia e la storia di questa regione, con correttezza e professionalità".

Le parole di Bolzonello sono state condivise dal vicepresidente del Consiglio regionale, Francesco Russo, che presiede i lavori e che ha espresso il cordoglio dell'Aula per la scomparsa del giornalista. "Stefano, sin dalla gioventù ha guardato alle dinamiche sociali e politiche del Friuli e scegliendo la strada del giornalismo ha raccontato la storia e l'economia del nostro Fvg. Si è sempre contraddistinto – ha detto Bolzonello intervenendo in Aula – per una correttezza politica unanimemente riconosciuta da coloro che hanno avuto modo di conoscerlo e di leggerlo. Il pensiero va alla sua famiglia, a sua moglie e al suo giovane figlio, a loro va il cordoglio personale e di tutto il gruppo Pd".

"Esprimo il mio profondo cordoglio per la scomparsa del giornalista e caporedattore del quotidiano Messaggero Veneto Stefano Polzot. Ai suoi cari e ai suoi colleghi va la mia sincera vicinanza", ha detto l'eurodeputata Isabella De Monte.

“Il Partito democratico partecipa al cordoglio per la perdita di Stefano Polzot, strappato prematuramente alla sua famiglia e al suo lavoro. Lo abbiamo apprezzato come professionista di valore, capace di avere e trasmettere con equilibrio una visione del Friuli Venezia Giulia nelle sue molteplici sfaccettature”: così il segretario regionale del Pd Fvg Cristiano Shaurli.

Alla famiglia le condoglianze della redazione del settimanale Il Friuli e del gruppo Media Friuli.