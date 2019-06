Si allontanano a nuoto, salvati dalla Guardia Costiera

Ieri è stata una giornata di prove generali per l’inizio dell'operatività estiva per il Compartimento Marittimo di Monfalcone. A Lignano Sabbiadoro in località Punta Tagliamento, quattro bagnati minorenni, durante il primo pomeriggio, si erano allontanati a nuoto dalla spiaggia, venendo poi sospinti dalla corrente lontano dalle aree di sicurezza della balneazione, tanto da trovarsi impossibilitati a rientrare in spiaggia, a causa delle forti correnti di risacca e delle correnti circolatorie del Tagliamento.

Partita immediatamente l’allerta all’Ufficio Marittimo di Lignano Sabbiadoro e da quello di Monfalcone, è stato inviato sul loco il battello pneumatico G.C. B 16, distaccato a Lignano, assieme a un'altra unità da diporto che il Comando di Locamare aveva già dirottato per supporto in loco. La tempestività dell’intervento e la sinergia con i Comandi Locali ha consentito di chiudere positivamente l’attività di soccorso, recuperando i quattro ragazzini e riaffidandoli alle cure delle famiglie.

La Capitaneria di Porto sottolinea come la vicinanza delle foci dei fiumi e l’andamento di corrente marina in alcuni tratti di spiaggia, possano generare correnti di risacca che rendono la balneazione difficoltosa. E’ importante essere informati, leggere attentamente l’ordinanza balneare vigente, e in caso di dubbio, chiedere informazioni di dettaglio allo stabilimento balenare e agli assistenti bagnati lungo la spiaggia.

Un secondo allarme e un secondo soccorso è stato poi prestato dal battello penumatico G.C. B43 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Grado, coordinato dalla Capitaneria di Porto di Monfalcone, a un'unità da diporto a motore incagliatasi in fase di rientro ai propri ormeggi a Grado a causa della bassa marea. Tre persone e un cane sono strati trasbordati sul mezzo della Guardia Costiera per giungere poi, in sicurezza, a terra. La Capitaneria di Porto ricorda che per una navigazione sicura, oltre a controllare sempre la funzionalità del proprio mezzo, è importante prendere visione delle condizione meteo marine previste, delle escursioni di maree la cui variazione può essere molto significativa, verificare gli avvisi ai naviganti e le ordinanze delle Locali Autorità Marittime circa eventuali pericoli od aree interdette ed è fondamentale impiegare documentazione nautica dei luoghi aggiornata.