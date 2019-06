Avevano scelto una casa disabitata da molto tempo, ad Aviano, per appartarsi assieme. Ma sono stati scoperti dal proprietario dell’abitazione, un pensionato avianese, che ha subito allertato i Carabinieri. Protagonisti due giovanissimi americani, 19 anni lui e 15 lei. La coppia è stata denunciata per concorso in violazione di domicilio: il ragazzo alla Procura di Pordenone mentre la ragazzina al Tribunale dei minori di Trieste.