Si cala dal tetto e la sequestra in casa

Nella tarda serata di domenica 7 luglio, i Carabinieri di Muggia hanno arrestato in flagranza un 31enne moldavo, pregiudicato, responsabile di sequestro di persona e violazione di domicilio.

Dopo una chiamata al 112, gli uomini dell’Arma si sono recati in strada di Fiume, dove una donna ha raccontato di essere stata immobilizzata da un uomo che si era introdotto all’interno dell'abitazione calandosi dal tetto. L’aggressore una volta entrato in casa, l’avrebbe afferrata violentemente per un braccio, costringendola con la forza a rimanere ferma per oltre dieci minuti.

Approfittando di un momento di distrazione del suo assalitore, la donna è riuscita a fuggire, chiudendo all’interno il malintenzionato. I militari hanno capito che l’uomo era in forte stato confusionale, molto probabilmente a causa della notevole assunzione di alcol. Dopo aver ricostruito i fatti, lo hanno arrestato.