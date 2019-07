I Vigili del Fuoco di Muggia sono intervenuti questa mattina a Log, frazione di San Dorligo della Valle, dove un uomo, che stava lavorando nell'orto, per cause ancora in corso di accertamento, è rimasto incastrato con la gamba destra nella motozappa. Il personale dei pompieri, insieme al 118, ha liberato l'uomo, che poi è stato trasportato in ospedale.