Si ferma all'alt e poi scappa: positivo a droga e alcol

Nella settimana dal 22 al 28 luglio, le pattuglie della Polizia Stradale di Udine hanno controllato 597 veicoli; 490 persone sono state sottoposte ad accertamenti con etilometro o precursore; 346 sono state le infrazioni complessivamente elevate con 890 punti decurtati; 32 le patenti di guida ritirate e quattro le carte di circolazione.

Sotto la lente, in particolare, Lignano, dove sono state impiegate tre pattuglie, che hanno controllato 72 persone; di queste 4 si sono rivelate positive all’alcoltest, di cui una con tasso superiore a 1,5. Inoltre, due dei conducenti che in stato di ebbrezza, sono risultati positivi anche alla droga, uno ai cannabinoidi e uno alla cocaina e agli oppiacei.

Uno di questi ultimi, dopo essersi fermato all’alt, non avendo con sé i documenti, ha fornito false generalità e, durante l’alcoltest, ha tentato la fuga, ma è stato subito raggiunto dagli agenti. E’ stato quindi denunciato per falsa dichiarazione e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Infine, nella settimana appena trascorsa, la Polizia Stradale di Udine ha rilevato 13 incidenti stradali, quattro dei quali con feriti. 18 sono state le infrazioni per velocità pericolosa e 90 per eccesso di velocità, mentre 33 sono state le sanzioni per il mancato uso delle cinture di sicurezza.