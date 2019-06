Si finge un’operatrice sociale e truffa l’anziana

Continuano i casi di truffe ai danni delle persone anziane. L’ultimo è stato segnalato questa mattina a Fontanafredda. Vittima un’80enne che è stata avvicinata da una donna, sulla quarantina, che, fingendosi un’operatrice sociale, ha carpito la fiducia della signora. Si è fatta aprire la porta di casa e, dopo aver chiacchierato un po’ con lei, l’ha calorosamente abbracciata prima di andare via. Dopo averle sfilato la collana che indossava, del valore di circa 4mila euro.

Quando l’anziana si è resa conto di quanto accaduto, si è rivolta ai Carabinieri, che hanno avviato le indagini. La ladra è stata descritta di corporatura esile, carnagione chiara, cappelli lunghi e lisci biondo/arancio; indossava pantaloni scuri e maglietta chiara.

Gli uomini dell’Arma ricordano che in caso di situazioni dubbie, non bisogna mai aprire la porta di casa a sconosciuti e contattare immediatamente il numero unico di emergenza 112, chiedendo eventuali delucidazioni e/o istruzioni; è sempre meglio una chiamata in più, non costa nulla e può evitare il peggio. Denunciare sempre i fatti con tempestività, avendo cura di annotare targhe e colori di auto, descrizione dei malviventi e loro vie di fuga.