Si riapre il caso sul Mostro di Udine

Si riapre il caso del Mostro di Udine. La Procura della Repubblica ha accolto l’istanza di riapertura delle indagini, che era stata presentata dai parenti di due delle vittime, Maria Luisa Bernardo e Maria Carlo Bellone, attraverso il loro avvocato, Federica Tosel.

L’attività investigativa ripartirà dai nuovi elementi acquisiti nel corso delle riprese della docu-serie tv ‘Il Mostro di Udine’, in onda dal 22 maggio ogni mercoledì alle 22 sul canale Crime+Investigation di Sky.

I reperti trovati negli archivi della Procura saranno nuovamente analizzati dai Carabinieri del Ris di Parma.

La serie tv fa riferimento ai nove femminicidi avvenuti in Friuli tra il 1971 e il 1989. Le vittime erano tutte donne, sole, indifese, spesso vittime di problemi sociali e di emarginazione. Sono state le protagoniste di una serie di omicidi efferati, apparentemente senza movente, il cui autore, a quasi 30 dall’ultimo crimine, resta ancora senza identità. Per almeno quattro di questi delitti si era ipotizzata un'unica mano, quella di un vero serial killer.

Le quattro puntate ripercorrono le vicende attraverso una vera e propria investigazione tra gli indizi, con la guida di Edi Sanson, ex carabiniere che aveva seguito le indagini di uno dei delitti e vuole far luce sugli omicidi. A parlare sono anche i familiari delle vittime, che raccontano le difficili situazioni delle nove donne e che non si sono mai arresi, con la speranza di raggiungere la verità e avere giustizia.

Attraverso le ricostruzioni, l’impiego di nuove tecnologie, la collaborazione di poliziotti, carabinieri, magistrati e giornalisti che si erano occupati allora di questi delitti; i casi vengono riportati a galla e analizzati attraverso un nuovo approccio forense, con l’obiettivo di giungere, finalmente, alla verità.