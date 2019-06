Nel primo pomeriggio, intorno alle 14.30, è scattata una richiesta d’intervento al 112 per un trattore che si è rovesciato mentre stava falciando l'erba in via Borgo Facca, ad Azzano Decimo. Miracolosamente, il conducente del mezzo agricolo è rimasto illeso.

Sul posto i vigili del fuoco di Pordenone, che hanno operato con due mezzi, compresa l’autogrù. Prima hanno tamponato la fuoriuscita di gasolio e olio dal trattore, quindi hanno provveduto al suo recupero.