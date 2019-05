Si scatena il diluvio, imprigionato in mezzo all'Isonzo

Soccorso molto impegnativo, nella notte, per i Vigili del Fuoco del Comando di Gorizia e la squadra sub del Comando di Trieste. L'allarme è scattato intorno alle 22.30 di ieri. Un gruppo di quattro extracomunitari che aveva raggiunto un isolotto al centro dell'Isonzo, a Gorizia, è rimasto "intrappolato" perché l'acqua è salita improvvisamente a causa del maltempo.

Tre dei quattro stranieri sono riusciti a raggiungere in qualche modo la riva e a mettersi in salvo. Uno è rimasto sull'isolotto, impossibilitato a muoversi. Quando non è stato visto rientrare nella struttura di accoglienza che lo ospita, è scattato l'allarme.

L'operazione di soccorso non è stata semplice perché la corrente era molto forte. Con alcuni gommoni, i pompieri e i sub sono riusciti a salvarlo solo alle 4 di questa mattina. È stato affidato alle cure del personale medico di un'ambulanza. Infreddolito e spaventato, non pare abbia riportato particolari lesioni. L'abitudine a raggiungere gli isolotti dell'Isonzo non è nuova purtroppo da parte degli stranieri che vivono nel Goriziano.

Il maltempo ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco anche a Cormons per un prosciugamento, con danni da allagamento, e interventi su strada per caduta alberi e ramaglie.