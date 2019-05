Si staccano sei vagoni dall'area merci, evacuata la stazione di Gorizia

Un problema si è verificato poco dopo le 12 di oggi, lungo la linea ferroviaria Udine-Gorizia in direzione del capoluogo isontino. Precauzionalmente è stata richiesta ed eseguita l'evacuazione, temporanea, della stazione dei treni del capoluogo isontino.

Per cause in corso di accertamento, sei vagoni si sono staccati accidentalmente dall'area merci di Udine. Le carrozze si sono mosse in maniera molto lenta verso Gorizia e si sono fermate tra Mossa e Cormons. È lì che il personale di Trenitalia ha inviato una motrice per trasportare in sicurezza i vagoni in un'area esterna al traffico ferroviario.

Nessuna persona è rimasta ferita e non si sono create situazioni di pericolo. Erano stati allertati anche i vigili del fuoco, ma poi il loro intervento non si è reso necessario.

VIABILITA'. Cancellati per il problema tre treni regionali, mentre altri otto convogli hanno subito parziali modifiche. Trenitalia ha messo a disposizione subito bus, nella fascia tra le 12 e le 15.15, e anche alcuni taxi per gli studenti. Tutto è ripreso con regolarità alle 15.15 circa.