Si trova a tu per tu col ladro nella notte

Raid ladresco tra Budoia e Polcenigo, questa notte. Nella dimora di una pensionata di quasi 80 anni, di Polcenigo, dal mobile della cucina, sono stati rubati monili in oro e un orologio con cinturino d'oro, per un danno di circa 2.500 euro. I malviventi si sono introdotti nella dimora della pensionata dopo le 3, scavalcando il cancello principale d’ingresso e poi hanno usato una finestra al piano terra, lasciata socchiusa, per entrare.

Alla stessa ora i ladri hanno tentato il colpo anche a casa di un commerciante, a Polcenigo: approfittando della porta principale d’ingresso non chiusa a chiave, sono entrati e hanno rovistato nella cucina al piano terra. Uditi dei rumori, il commerciante è sceso al primo piano e si è trovato a tu per tu con uno dei malviventi, che è fuggito di corsa.

I sopralluoghi sono stati eseguiti dai carabinieri di Polcenigo e Fontanafredda che, insieme al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sacile, hanno avviato le indagini per risalire all'identità dei responsabili.