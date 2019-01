Sicurezza, in arrivo oltre 11 milioni per 210 Comuni in Fvg

Il ministro degli Interni Matteo Salvini ha scritto una lettera agli oltre settemila sindaci italiani interessati dal provvedimento che ha assegnato 400 milioni, destinati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, ai comuni fino a 20.000 abitanti.

“Una mano concreta”, la definisce il ministro, “alle comunità locali e ai loro territori la cui attuazione pratica sarà supportata dagli uffici del Viminale per cercare di ovviare a potenziali difficoltà in fase di applicazione”.

Il contributo è assegnato a tutti i comuni, in misura differenziata sulla base della popolazione: 100mila euro per quelli con popolazione ricompresa tra 10.001 e 20.000 abitanti; 70mila euro tra 5.001 e 10.000 abitanti; 50mila euro tra 2.000 e 5.000 abitanti e 40mila euro per i territori con mendo di 2.000 abitanti.

In Fvg, sono 210 i Comuni interessati, con uno stanziamento pari a 11,29 milioni di euro. In particolare, 23 nell’Isontino (1.180.000 euro complessivo), 49 a Pordenone (2,9 milioni), 5 a Trieste (330 mila) e 133 a Udine (6,88 milioni). In totale, i benefici ricadranno su una popolazione di 799.352 cittadini.

“Per le amministrazioni locali del Friuli Venezia Giulia, credo sia davvero una bella occasione. Voglio inaugurare un nuovo corso di sempre maggior coordinamento e dialogo tra il ministero dell’Interno e gli enti locali” dice Salvini.