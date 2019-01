Sigilli al bar Hashtag di Cervignano

Sequestro preventivo del locale Hashtag di Cervignano da parte dei carabinieri del Nor di Palmanova e il titolare, un 43enne di Monfalcone, è stato denunciato per “apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo ed attività di gestione rifiuti non autorizzata”, . il pubblico esercizio, che si trova nel centro commerciale “Le Rogge” in origine era destinato alla somministrazione di cibi e bevande; ma gli inquirenti hanno accertato che al suo interno si esibivano dal vivo di gruppi musicali senza avere le necessarie autorizzazioni e licenze.