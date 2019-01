Silvio Brusaferro commissario straordinario dell'istituto superiore di sanità

E’ Silvio Brusaferro, professore ordinario di Igiene generale e applicata all’Università degli studi di Udine il nuovo commissario straordinario dell’Istituto superiore di Sanità. È stato il ministro della salute, Giulia Grillo, a nominare Brusaferro in un ruolo delicato, che arriva dopo le forti polemiche seguite alle dimissioni del presidente dell’Istituto, Walter Ricciardi.

Nel curriculum di Brusaferro, 58 anni, originario di Udine, c’è la laurea in Medicina conseguita a Trieste, la specializzazione e la stesura di più di 120 articoli a carattere scientifico su riviste nazionali e internazionali. Ha ricoperto il ruolo di direttore sanitario del Policlinico universitario, è direttore del Dipartimento area medica dell’Università ed è particolarmente esperto nel settore del rischio clinico. Brusaferro, nato a Udine l’8 aprile 1960, è già stato membro del Consiglio superiore della sanità dal 2010 al 2013.

Il medico friulano resterà in carica alcuni mesi, fino alla nomina del nuovo presidente per il cui ruolo è già stato annunciato un bando di concorso.

“Ringrazio il ministro della Salute per aver pensato a me per questo difficile incarico - dichiara il neocommissario Brusaferro -. Sono chiamato a traghettare questo Istituto verso una nuova governance che sarà definita nei prossimi mesi e con questo spirito di servizio intendo caratterizzare la mia azione di commissario. Raccolgo le redini di un Istituto che sotto la guida del presidente professor Ricciardi, che ringrazio per quanto fatto, ha visto un rinnovato protagonismo su scala nazionale e internazionale”.

E, conclude Brusaferro: “L’Iss è un’istituzione e una risorsa fondamentale, una bussola per la ricerca a livello internazionale, per il nostro Paese e per il Servizio sanitario nazionale. Considero mio dovere mettere a disposizione la mia esperienza e i miei rapporti nazionali e internazionali per dare continuità alle progettualità avviate e proseguire nell’opera di valorizzazione e rafforzamento di tutte le sue componenti, assicurando quella necessaria indipendenza che la scienza impone”.

"Faccio i miei complimenti al professor Brusaferro per la sua nomina a commissario dell'Istituto superiore della sanità (Iss). Accanto alla soddisfazione per il traguardo raggiunto dalla persona, ritengo che questo sia un segnale decisamente confortante a testimonianza della qualità della sanità del Friuli Venezia Giulia, delle sue risorse umane, delle sue potenzialità", è il commento del vicepresidente della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

"Con il professor Brusaferro, che ha fatto parte del Tavolo dei saggi, abbiamo positivamente condiviso i momenti di intenso impegno per la progettazione e la stesura della riforma sanitaria diventata, in sei mesi, legge regionale - ha ribadito Riccardi -. Questo incarico è un riconoscimento alla sua solida preparazione e motivazione".