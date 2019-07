Smantellata baby gang, nel mirino ragazzini e un disabile

La Polizia di Stato di Pordenone ha smantellato una baby gang che commetteva angherie nei confronti di ragazzini e anche di un adulto disabile. A finire nei guai sono stati due minorenni.

La Squadra Mobile della Questura ha dato esecuzione all’ordinanza di misura cautelare con perquisizioni a carico di un minorenne, indagato insieme a un coetaneo, a vario titolo, per i reati di tentata rapina pluriaggravata, tentata estorsione in concorso, spaccio di sostanze stupefacenti, truffa e appropriazione indebita: vittime delle violente aggressioni, come detto, erano coetanei e un adulto disabile.

Il provvedimento restrittivo è stato richiesto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Trieste e disposto dal Gip. A essere interessati dal provvedimento sono stati il “capo” del gruppo, un 15enne raggiunto dalla misura cautelare del collocamento in comunità, e con lui, coindagato in stato di libertà, un 16enne. Entrambi sono residenti in provincia di Pordenone.

I particolari dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa convocata in Questura a Pordenone per le 11.15.