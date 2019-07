Soccorsi in mare a Grado e Monfalcone

Giornata di interventi per il personale della Guardia Costiera di Monfalcone. Questa mattina un turista austriaco si e’ immerso in acqua nonostante le condizioni meteo non favorevoli, facendo perdere le proprie tracce. L’allarme, dato dalla compagna dell'uomo, ha permesso alla Guardia Costiera e ai mezzi presenti sul posto, coordinati dalla Capitaneria di Porto di Monfalcone, di rintracciare il bagnante a circa 600 metri verso sud, fortunatamente spinto in acque basse. Il 65enne e’ stato raggiunto dalle pattuglie terrestri che hanno appurato lo stato di salute buono.



Verso le 16, nella zona antistante il canale del kite surf, a Grado, un gommone a remi allontanatosi dalla spiaggia, per via delle cattive condizioni meteo, non è riuscito piu’ a tornare in riva. L’occupante, impossibilitato a raggiungere la spiaggia e preso dal panico, si e’ buttato in acqua cercando di raggiungere la spiaggia a nuoto, controcorrente. Il turista di nazionalita’ ceca, classe 1982, e’ stato recuperato dagli uomini della Guardia Costiera di Grado con il battello b43, che sfinito annaspava al largo del canale. E' stato quindi trasportato a molo dal torpediniere. Il turista, una volta sbarcato, e’ stato affidato alle cure del personale della Sores, allertato dalla Capitaneria di Porto di Monfalcone.