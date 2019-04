Solidarietà al Friuli colpito dal maltempo: donati oltre 65mila euro

Solidarietà da tutta Italia al popolo friulano, duramente colpito da un'eccezionale ondata di maltempo tra fine ottobre e inizio novembre 2018, grazie a La7 ed Enrico Mentana. Il Fondo regionale per la Protezione civile, infatti, ha ricevuto ieri, mercoledì 3 aprile, un bonifico di 65.811 euro.

L'importo, la cui entità era già stata anticipata a voce a metà febbraio dal direttore del Tg7 nonché promotore della raccolta solidale, è frutto della campagna "Un aiuto subito per i boschi devastati del Nordest", l'iniziativa promossa dalla rete televisiva privata per dare un aiuto alle zone duramente colpite da vento e pioggia che hanno distrutto interi boschi e seriamente danneggiato infrastrutture e abitazioni, in particolare nella montagna friulana.