Spaccia droga a giovanissimi e li minaccia per farsi pagare

A Tolmezzo, continua la lotta delle forze dell'ordine per combattere lo spaccio di sostanze stupefacenti in ambito scolastico. Grazie ai controlli e a serrate indagini, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Tolmezzo, supportati dai Carabinieri della locale Stazione e da personale della Polizia Locale dell’Uti della Carnia, hanno denunciato un 21 carnico già noto alle forze dell’ordine.

Il giovanissimo, nel corso degli ultimi tre anni, ha portato avanti una fiorente attività di spaccio che, complessivaente, lo ha visto cedere, ad altri ragazzi, mezzo chilo di hashish e marijuana.

In particolare, le indagini hanno consentito di chiarire che il giovane spacciatore, in più occasioni, nella zona dell’autostazione e all’esterno degli istituti scolastici tolmezzini, aveva ceduto dosi di sostanze psicotrope a studenti. Nel recente passato, poi, aveva ripetutamente minacciato un giovane del luogo per farsi saldare un debito, derivante dalla cessione di droga.

I militari, poi, hanno denunciato per spaccio altri cinque italiani, di età compresa tra i 21 e i 31 anni, e due cittadini pachistani richiedenti asilo di 24 e 21 anni, tutti responsabili di una fiorente attività di vendita di droga.