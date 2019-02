Spaccio, pizzicati in casa e arrestati due 18enni

Sabato mattina, personale della Squadra Mobile di Udine ha fatto ingresso in un’abitazione dell’hinterland, dove ha pizzicato due giovani con droga. Il titolare dell’appartamento, un 18enne, è stato arrestato per detenzione ai fini di 8 grammi di cocaina, 700 grammi di marijuana, una cinquantina di pastiglie di un farmaco oppioide, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della sostanza.

Anche un secondo giovane, pure lui appena maggiorenne e già affidato a una comunità fuori dal Friuli, è stato arrestato: era destinatario di misura cautelare in un istituto penale per minorenni in quanto aveva posto in essere comportamenti violenti all’interno della Comunità, allontanandosene, peraltro, arbitrariamente.