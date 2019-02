Spaccio di droga a Gorizia: due coppie di fratelli nei guai

I carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Gorizia hanno arrestato una pusher e segnalato tre persone per detenzione di droga a fini di spaccio e per consumo personale. A finire nei guai due fratelli di 41 e 51 anni, residenti in Slovenia, trovati con 7 dosi di eroina e di 2 di cocaina. Le indagini hanno portato i militari dell’Arma, coordinati dal maggiore Andrea Missio, a controllare l’abitazione di due sorelle domiciliate a Gorizia col supporto di un’unità cinofila della Guardia di Finanza di Gorizia. In questo caso sono stati trovati eroina, cocaina, marijuana, 94 pastiglie di vari psicofarmaci compresi nelle tabelle delle sostanze stupefacenti, tre bilancini di precisione e quasi 1500 euro in contanti provento dell’attività di spaccio. Una delle due sorelle è stata arrestata.