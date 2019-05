Spaccio di hashish e marijuana, nei guai uno straniero

Quel cittadino pakistano è più che sospetto. Così carabinieri lo tallonano e hanno il fondato sospetto che detenga stupefacenti da spacciare. Ottenuto il via libera dalla Procura di Udine, ieri mattina, intorno alle 6, danno avvio a una perquisizione nella sua abitazione, una struttura per richiedenti asilo del Tarvisiano.

Per il giovane richiedente asilo, 21 anni, scatta anche la perquisizione personale alla ricerca di hashish e marijuana. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tarvisio non trovano droga, ma ci sono comunque i presupposti per denunciarlo per detenzione illecita di stupefacenti. Le perquisizioni eseguite ieri mattina, supportate da un'unità cinofila dei carabinieri di Torreglia, sono scattate in seno a un'operazione finalizzata a contrastare il consumo e la detenzione di sostanze stupefacenti in Valcanale.