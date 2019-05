Spaccio e rapine, in carcere il 'pusher' di Pordenone

E’ stato portato in carcere a Pordenone, il 23enne bengalese condannato in via definitiva a 5 anni e 2 mesi di reclusione per una lunga lista di reati. Il giovane, infatti, dal 2015 a oggi si era reso protagonista di vari episodi, legati a spaccio e rapine, commessi tra le province di Udine e Pordenone. Nel suo ‘curriculum’, in particolare, spiccano un colpo con lesioni e una rapina, compiuti nell’estate 2015 a Lignano, e una fiorente attività di spaccio nel Pordenonese, nel corso del 2016 e a gennaio dello scorso anno.

I poliziotti della Questura di Pordenone lo hanno prelevato nella sua abitazione, dove stava scontando gli arresti domiciliari, ai quali era stato sottoposto dopo che il 12 marzo, assieme ad altri due giovani richiedenti asilo pakistani, era stato nuovamente fermato per spaccio di stupefacenti continuato e aggravato, attività che svolgeva in pieno giorno nel cuore di Pordenone, con cessioni di droga anche a giovanissimi.