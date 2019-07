Sparano per strada con una Beretta seminando il panico

Si divertono a esplodere dei colpi di arma da fuoco per strada, in via Mantova, vicino ai giardini Ardito Desio, a Udine. È successo ieri pomeriggio poco prima delle 18. A dare l'allarme sono stati alcuni residenti che hanno gli spari e si sono spaventati.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di una Volante della Polizia di Stato. Hanno trovato due giovani maggiorenni, cittadini del Bangladesh, che stavano utilizzando una Beretta finta, una pistola del tutto simile a quelle in dotazione alle forze dell'ordine. Si trattava di un'arma giocattolo ma comunque aveva spaventato molto i cittadini. È stata posta sotto sequestro. I due stranieri sono stati denunciati per procurato allarme.