Sparatoria a Roiano, nessuno è rimasto ferito

Diversi colpi di pistola, probabilmente quattro, diretti verso un automobilsta all'interno della sua macchina. E' successo la scorsa notte in campo Belvedere, nel popoloso rione di Roiano, a Trieste, a poca distanza dalla stazione dei treni.

Gli spari non sono andati a segno e il bersaglio, un uomo straniero, non è stato ferito. Danneggiata, invece, l'auto, con i finestrini mandati in frantumi dai proiettili. Sul posto sono immediatamente arrivati i Carabinieri, che hanno bloccato l'aggressore, un italiano, che avrebbe sparato dalla sua vettura; l'uomo ora è in stato di fermo.

Gli inquirenti stanno ancora chiarendo tutti i dettagli della vicenda.