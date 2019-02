Sparatoria nella notte a Roma, grave un nuotatore di 19 anni

E' stato raggiunto da un colpo di pistola nella notte, poco prima delle 2, in piazza Eschilo, all'Axa, periferia a sud di Roma. E ora Manuel Mateo Bortuzzo, nuotatore classe 1999 nato a Trieste ma cresciuto nel Pordenonese, è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale San Camillo.

Portato da un'ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Grassi di Ostia in codice rosso, è stato stabilizzato e trasferito al San Camillo dove è stato operato una prima volta per fermare l'emorragia interna. Trasferito al reparto di neurochirurgia, sarà sottoposto a breve a un secondo intervento chirurgico dal primario Alberto Delitala. Sta lottando come un leone. La prognosi resta riservata.

Il giovane si trova nella capitale per allenarsi nelle piscine del Centro federale di Ostia, dopo essersi tesserato nell'autunno scorso con l’Aurelia Roma. Ieri Bortuzzo era uscito in compagnia di un amico, quando è stato raggiunto dal colpo e si è accasciato a terra.

Sulla sparatoria sono in corso indagini dei poliziotti del commissariato di Ostia e della Squadra Mobile di Roma, che stanno esaminando tutte le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona. Dalle primissime informazioni, sembra ci sia stata una rissa nella piazza nei pressi di un pub. A sparare sarebbero state due persone a bordo di una moto, che subito dopo averlo ferito sono fuggite via. Sono aperte tutte le ipotesi, anche quella dello scambio di persona.

Gli autori dell'agguato potrebbero avere le ore contate: almeno uno dei due romani è stato identificato; vive nel quadrante sud di Roma, a pochi chilometri dal luogo dell'episodio, ma al momento non sarebbe reperibile. A incastarlo la targa dello scooter, ripreso dalle telecamere della zona.

Alto 190 centimetri, Manuel Mateo Bortuzzo risiede presso la foresteria del centro sportivo delle Fiamme Gialle di Castelporziano e si sta specializzando nei 400 e 1.500 metri che intendeva nuotare ai campionati assoluti dopo una stagione condizionata dalla mononucleosi e priva dei risultati cui ambiva. Venuto a conoscenza della vicenda, il presidente della Federnuoto Paolo Barelli si è immediatamente attivato affinché venisse garantita al giovane atleta la massima assistenza possibile e si è recato all'ospedale San Camillo dove sta aspettando l'arrivo dei genitori.

Anche il Sindaco di Roma, Virginia Raggi, in un tweet scrive: "La città è al fianco della famiglia di Manuel, giovane promessa del nuoto. Fare chiarezza sulla sparatoria dell'Axa in modo da assicurare al più presto giustizia".