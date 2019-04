Spaventoso incendio vicino a Sappada

Un vasto incendio si è sviluppato sul monte Carro a Santo Stefano di Cadore, in provincia di Belluno. Le fiamme si sono levate intorno alle 14.30 di oggi in una zona impervia, per cause in corso di accertamento. Non sono minacciati tralicci o aree abitate, ma il rogo sta lambendo l'abitato di Sappada che dista 200-300 metri dal fronte.

Dopo l'allarme si sono attivati i vigili del fuoco del Comando di Belluno che hanno inviato sul posto due elicotteri con la benna e stanno organizzando i vasconi di pescaggio., che saranno riforniti con l'acqua pescata dal Piave. Si attende anche l'invio di due aerei Canadair.

È stata chiusa precauzionalmente la strada regionale 355 fino a che non sarà messo in sicurezza il versante. All'opera anche il personale forestale della Regione Veneto.

Informati precauzionalmente anche i vigili del fuoco friulani e la forestale del Friuli Venezia Giulia che sta seguendo l'evolversi dell'incendio.