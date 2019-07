Spaventoso incidente lungo la Costiera triestina, poco prima delle 20. Poco dopo l'investimento di un pedone (un 50enne che ha improvvisamente attraversato la strada per prendere l'autobus), verificatosi nel centro di Sistiana, due auto si sono scontrate violentemente lungo la regionale 14, all'altezza della progressiva chilometrica 140 più 3.

Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco di Trieste. Hanno trovato una delle due macchine, una Micra, cappottata su un fianco e hanno estratto dalle lamiere due donne, poi assistite dal personale medico di un'ambulanza che le ha portatale in ospedale.

Nell'altra vettura coinvolta nello schianto c'erano tre persone che sono riuscite a uscire da sole. I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati e la sede stradale.

Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento da parte della Polizia locale, intervenuta per i rilievi e anche per la viabilità. Traffico in tilt, la strada è rimasta a lungo chiusa.