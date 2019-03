Spazzacamino: attenzione alla documentazione rilasciata

L’abusivismo dilaga anche tra gli spazzacamino del Friuli Venezia Giulia, creando concorrenza sleale tra gli artigiani della regione e soprattutto non dando garanzie in caso di incendi della canna fumaria.



"Il fenomeno - conferma il fumista Claudio Causero -" esiste ma è difficile quantificarlo. E’ più facile fissare quanti sono i colleghi in regola che operano in regione, circa una sessantina. Si tratta di persone che rilasciano la fattura e anche un rapportino di controllo ed efficienza energetica. Quello che non fanno gli spazzacamino che operano in nero, spesso arrivano da Slovenia e Austria, non fornendo alcuna certificazione e offrendo una prestazione scontata anche del 40 per cento. Gli spazzacamino friulani hanno un prezziario che non è rigidissimo, ma secondo le indicazioni di Confartigianato, pulire un camino costa 130 euro e 30 per il generatore di calore (la stufa)".

Il problema si verifica quando, soprattutto nel caso di impianti di recente realizzazione, c'è un incendio e conseguenti danni per l’immobile. In caso di polizza che copre l'incendio, è ovvio che le perizie e l’eventuale risarcimento tengono conto delle manutenzioni testimoniate da appositi documenti. In assenza di queste, però, è naturale che la compagnia possa muovere delle obiezioni, ritenendo che il proprietario dell’immobile non abbia fatto tutto il possibile per garantire una regolare espulsione dei fumi.



Avere un riscontro cartaceo dunque, anche dovendo spendere qualche euro in più, non pregiudica ristori da parte dell’assicurazione.



In altre regioni d’Italia, vedi la Lombardia, l’organismo di controllo Ucit ha già intensificato i controlli sulle canne fumarie, comminando anche multe come avviene per mancate manutenzioni alle caldaie. Dalle nostre parti, siamo ancora nella fase organizzativa.