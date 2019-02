Spilimbergo, smascherati gli autori di due truffe informatiche

I Carabinieri di Spilimbergo smascherano gli autori di due truffe informatiche. Una perpetrata ai danni del bar Ponte Roitero, l’altra nei confronti di un pensionato.

Il primo episodio è avvenuto a giugno, quando due pakistani di 27 e 39 anni residenti a Napoli hanno contattato il bar con ricevitoria e, spacciandosi per operatori Sisal, chiesto a una commessa di effettuare alcune operazioni di verifica sul terminale, guidandola passo passo. Tali istruzioni, però, hanno tratto in inganno la commessa, inducendola a girare parte dell’incasso sulla carta postepay di un 23enne di Cividale originario di San Daniele. Quest’ultimo, poi ha spostato la somma sul conto corrente postale di un 62enne udinese. Il titolare del locale, avvertito della finta verifica, si è poi accorto dell’ammanco di quasi 3mila euro e denunciato l’accaduto.

Gli uomini dell’arma hanno tracciato le telefonate e le operazioni informatiche risalendo ai quattro, denunciati per truffa aggravata. E' emerso anche che l’uomo più anziano convertiva denaro in Criptovalute per conto terzi, rendendosi responsabile di intermediazione finanziaria abusiva.

Il secondo episodio risale ad agosto. Vittima un 63enne che aveva messo in vendita un vecchio ciclomotore con un’inserzione. A contattarlo è stato un cinese di 47 anni residente a Milano che, con la scusa di controllare la possibilità di effettuare un versamento telematico sul conto corrente, lo aveva confuso e indotto a inviare mille euro sulla carta postepay di un camerunense di 37 anni residente a Venezia. Il complice ha poi spostato la somma sulla postepay di un 39enne originario di Mantova residente a Vigodarzere, già noto alle forze dell’ordine. Incrociando i dati informatici, i carabinieri sono risaliti ai tre complici, denunciati per truffa.