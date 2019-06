Sport in lutto, non ce l'ha fatta Emanuele Perencin

Non ce l'ha fatta Emanuele Perencin, campione di podismo di Villanova di San Daniele, che si è spento oggi a soli 47 anni. Ex cestista, aveva accusato un malore domenica a Lignano mentre, come ogni giorno, si stava allenando nella corsa. Subito soccorso, era stato trasportato all'ospedale di Udine. Nei giorni scorsi le sue condizioni erano peggiorate, fino a non lasciargli scampo.

La notizia ha profondamente colpito la comunità di San Daniele e tutto il mondo dello sport regionale, dove Perencin era molto conosciuto. In questi giorni, Emanuele stava seguendo il figlio Luca, campione d'Italia di nuoto paralimpico, che si stava preparando per i prossimi impegni agonistici proprio nelle piscine lignanesi.

L'ultimo saluto si terrà lunedì 10 alle 16 nella Chiesa di Villanova.