Staffetta della Memoria in ricordo della strage di Peteano

Si è svolta questa mattina, lunedì 13 maggio, alle 10.40, la commemorazione delle vittime della strage di Peteano, nella quale persero la vita il brigadiere Antonio Ferraro di 31 anni e i carabinieri Donato Poveromo e Franco Dongiovanni di 33 e 23 anni. Nell'esplosione di un ordigno nascosto a bordo di una vettura rimasero gravemente feriti il tenente Angelo Tagliari e il brigadiere Giuseppe Zazzaro.

La staffetta della memoria composta da cinque elementi tutti in bicicletta capitanata dall’Ispettore Superiore Mario Fazioli, in servizio alla Questura di Gorizia e segretario organizzativo del Sap di Gorizia, partita da Basovizza – Trieste, ha reso omaggio al monumento eretto a ricordo dell’attentato.

Alla commemorazione erano inoltre presenti il Vice Prefetto Falso, il Questore di Gorizia Paolo Gropuzzo, il Capitano Quericigh, un rappresentante del Sindaco di Sagrado oltre al Segretario Regionale del Sap Olivo Comelli e ai Segretari provinciali di Gorizia e Udine Obit Angelo e Tioni Nicola, al Segretario Provinciale Aggiunto Flavio Pino e al Segretario Amministrativo Provinciale Bruno Zilli. Era inoltre presente con il labaro, l’Associazione Nazionale della Polizia di Stato la signora Rita Famea, vedova del brigadiere Ferraro, morto nell’attentato.

La staffetta, dopo avere deposto un omaggio floreale, è partita per Padova. Il 17 maggio, unitamente ad altre due staffette partite da altre località d’Italia, giungerà a Monte San’Angelo (Foggia) dove sabato 18, con i marciatori del Cammino per la Memoria per la Verità e la Giustizia partiti da Roma il 5 maggio scorso, nella grotta di San Michele Arcangelo ricorderanno e celebreranno tutti i caduti. Un percorso di sacrificio e credibilità necessaria a sostenere quei i valori a cui il percorso si ispira e per tenere viva la memoria nei confronti di chi ha sacrificato la propria vita per il bene del nostro paese.

“Per noi del Sap – spiegano -, è dalla Memoria che devono nascere e rinascere ogni giorno la Verità e la Giustizia: da qui, da questo principio che ispira il nostro modo di agire e di reagire, la nostra vita spesa dalla parte del bene e il nostro sacrificio quotidiano. Le celebrazioni del Memorial Day 2019 termineranno il 21 maggio alle ore 11 a Roma presso l’Altare della Patria”.



Memorial Day e Staffetta

Il Memorial Day indetto dal Sap, Sindacato autonomo di Polizia, è nato nel 1993, a un anno dalla strage di Capaci, con una serie di eventi e iniziative della durata di un mese che toccano molte città d’Italia. Lo scopo ritrovare il senso del sacrificio di tutte le vittime della mafia, del terrorismo, del dovere e di ogni forma di criminalità, per non dimenticare. Per il Sap è dalla Memoria che devono nascere e rinascere ogni giorno la Verità e la Giustizia e da questo principio inizia anche il “Cammino della Memoria della Verità e della Giustizia”. “Verità” e “giustizia”, temi questi ultimi che sono due punti fermi del Sindacato, quotidianamente impegnato nella tutela degli operatori di Polizia e, in funzione di ciò, pronto ad opporsi alle disfunzioni del sistema.

Il 18 maggio è in programma un grande evento di chiusura al santuario di San Michele Arcangelo, Santo Patrono della Polizia di Stato un cammino ufficialmente riconosciuto tra i “cammini storici Micaelici” dall’associazione Iubilantes, che tutela la Via Micaelica, ossia l’unico pellegrinaggio da Roma.

Il Sap organizza anche quattro “Staffette” con ciclisti tedofori appartenenti alla Polizia di Stato una in partenza dalla Puglia, un’altra dalla Sicilia, una dalla Valle d’Aosta e una dal Friuli Venezia Giulia che in cinque tappe, capitanata dall’Ispettore Superiore Mario Fazioli, Segretario Organizzativo del Sap di Gorizia, in servizio presso la Questura giuliana giungerà a Monte San’Angelo per le celebrazioni del 18 maggio. 1° tappa: Trieste Padova (13 maggio 2019) 2° tappa: Padova Cesena (14 maggio 2019) 3° tappa: Cesena Senigallia (15 maggio 2019) 4° tappa: Senigallia Pescara (16 maggio 2019) 5° tappa: Pescara Monte Sant'Angelo (17 maggio 2019). Nell’ambito della prima tappa i ciclisti teodofori della Polizia di Stato giungeranno alle ore 10.40 del 13 maggio 2019 a Peteano presso il monumento eretto nel luogo dell’omonimo attentato ove alla presenza delle Autorità la Segreteria Provinciale di Gorizia terrà un breve commemorazione.