Stato di agitazione alla Sirti Fvg

Preoccupazione in Friuli per i 90 dipendenti del cantiere di Basiliano della Sirti. La proprietà ha annunciato un esubero di 800 addetti in tutta Italia su un totale di 3.400 maestranze.

Le organizzazioni sindacali di Cgil, Cisl e Uil hanno dichiarato lo stato di agitazione anche nella nostra regione. Questa mattina si è tenuta un’assemblea sindacale a Campoformido e gli operai hanno attivato un presidio a Basiliano. Saranno valutate altre azioni di sensibilizzazione e protesta, anche a livello nazionale, se la proprietà non darà dei riscontri a tutela dei posti di lavoro.