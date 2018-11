Stima danni maltempo: a Pordenone via con le richieste

Il Comune di Pordenone informa che i cittadini colpiti dal maltempo di fine ottobre possono inviare entro domenica 18 novembre una stima dei danni subiti. Tale ricognizione serve alla Protezione civile nazionale per richiedere l'accesso al Fondo di Solidarietà Ue. Va dunque precisato che la stima è utile alla quantificazione complessiva dei danni e che perciò non dà automaticamente diritto al risarcimento.



Il dipartimento regionale della Protezione civile ha avviato la ricognizione sommaria dei danni causati dai fenomeni atmosferici che hanno colpito il Friuli Venezia Giulia dal 28 al 31 ottobre 2018.

Tale ricognizione è necessaria affinché la Protezione civile nazionale possa richiedere l'eventuale accesso al Fondo di Solitarietà dell'Unione Europea per il maltempo (FSUE).

Per raccogliere i dati necessari, l'amministrazione comunale di Pordenone invita tutti i cittadini che hanno subito danni a segnalarlo utilizzando l'apposito modulo, procedendo come segue:

Scaricare il modulo per la segnalazione (pdf) Compilare il modulo Fotografare o scannerizzre il modulo compilato e inviarlo all'indirizzo protezionecivile@comune.pordenone.it