Il Comitato dei Garanti del Comune di Udine ha bocciato il referendum, chiesto per dire no alle auto in centro città. Il Comitato Autostoppisti, che aveva promosso una raccolta firme - con quasi 3.500 sottoscrizioni - per indire la consultazione popolare, venerdì 19 aprile, alle 12, terrà alla libreria Tarantola (via Vittorio Veneto 20) una conferenza stampa per illustrare la sua posizione nel merito della decisione e le raccomandazioni previste.