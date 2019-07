Stop definitivo ai Tir sull’Osovana

Il traffico rispetta sostanzialmente le stesse leggi che regolano i fluidi, in particolare lo scorrimento dell’acqua. Restringere o ampliare il passaggio di veicoli lungo una strada, finirà inevitabilmente per produrre conseguenze sui luoghi che attraversa e su altre vie.



Non fa eccezione, da questo punto di vista, la strada provinciale Osovana, che da Rivoli di Osoppo conduce alle porte di Udine attraversando Buja, Colloredo di Monte Albano e Pagnacco. Anzi, questo trafficato asse di collegamento rappresenta un ottimo esempio di come l’adozione di misure a monte produca effetti spesso indesiderati a valle e viceversa. A partire dall’ultima decade dello scorso secolo, quando fu realizzata la bretella di circonvallazione di Colloredo, su Pagnacco si è riversata una quota di traffico pesante sempre più elevata, da e per la zona industriale di Rivoli. L’aggiramento della strettoia presente nel centro di Colloredo, grazie alla costruzione della bretella che scorre a ovest dell’abitato, ha avuto l’effetto di liberare la strada antistante il castello, richiamando al contempo molti mezzi pesanti decisi a risparmiare sul pedaggio autostradale utilizzando la viabilità normale, facendo così pagare un tributo molto pesante soprattutto a Buja e a Pagnacco, i cui centri sono letteralmente tagliati in due dalla provinciale. I gravi problemi di sicurezza dovuti agli incroci esistenti a Buja e ad Aveacco sono stati sostanzialmente risolti con la costruzione delle rotatorie, ma i problemi del traffico elevato e soprattutto dell’andirivieni di Tir sono rimasti. Almeno fino a quando il sindaco di Pagnacco Luca Mazzaro, dopo il disastro del ponte Morandi, non ha avuto la ‘brillante’ intuizione di dare un’occhiata al manufatto che permette di scavalcare il torrente Cormôr, individuando la presenza di numerose lesioni. A quel punto è scattato immediatamente il divieto di transito per mezzi oltre le 20 tonnellate, limite salito a 30 dopo che sono stati effettuati dai tecnici della società regionale FvgStrade interventi di rinforzo del ponte stesso. Il nuovo limite è tale da impedire il passaggio di mezzi pesanti carichi, ma non quello di corriere e Tir vuoti.



“Da tempo – conferma Mazzaro – si ragionava sulla scelta di spostare tutto il traffico dell’Osovana sull’autostrada, ma per noi la situazione era divenuta insostenibile. Basti pensare che abbiamo registrato punte di 150 veicoli pesanti all’ora. Già nel 2008, quando ero vicesindaco, avevamo avviato una sperimentazione in collaborazione con la Regione convogliando il traffico pesante in autostrada. Poi hanno lasciato cadere tutto, ma il problema è rimasto. Ora vorremmo che la misura diventi strutturale in modo tale a risolvere il problema per tutti i centri attraversati e non solo per noi”.



Grazie all’imposizione del limite di peso, il traffico di mezzi pesanti si è ridotto sensibilmente e gli unici autoarticolati che passano sono rigorosamente vuoti. A vigilare ci sono i carabinieri, che pare abbiano già pizzicato qualche autista ‘distratto’, ma le violazioni sono poche anche perché le sanzioni sono molto pesanti trattandosi di violazione di una prescrizione di sicurezza.

“La gente è contenta per il fatto che il nostro centro non è più sotto assedio - conferma il sindaco di Pagnacco – ma l’importante è trovare una soluzione che sia definitiva e condivisa”.