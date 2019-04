Stordito dopo l'investimento, capriolo rimane incastrato in un condotto

Salvato un capriolo adulto lungo la strada regionale 252, nel comune di Bertiolo. L'animale selvatico, apparentemente ferito e in preda al panico, è stato notato da un passante all'interno di un tubo sotterraneo che collega i due fossi che costeggiano l'arteria. Dolorante e spaventato, forse a causa di un probabile investimento/tamponamento notturno, l'ungulato aveva molto probabilmente cercato riparo all'interno del condotto, dove poi è rimasto sfortunatamente incastrato.



Grazie alla segnalazione del cittadino, sul posto sono giunti gli agenti dell'Uti Medio Friuli e i vigili del fuoco di Udine che hanno provveduto a estrarre l'animale dallo stretto cunicolo per trasportarlo al Centro Recupero fauna selvatica di Campoformido. Dopo la visita del veterinario del A.a.s. N .3, l'esemplare - apparso nuovamente in salute - è stato rimesso in libertà.