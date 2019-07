Strade, il punto sui cantieri a Pordenone

Periodo di 'cantieri stradali' a Pordenone. Da oggi a sabato saranno completate tutte le asfaltature su via Cappuccini. Da sabato sera i lavori saranno terminati e la strada sarà 'libera'. Come accade in ogni cantiere, per disegnare la segnaletica stradale bisogna attendere un congruo periodo successivo all’asfaltatura, per ragioni tecniche. La segnaletica verrà dunque posata dopo ferragosto. Il nuovo verde urbano verrà invece piantato a settembre, in attesa di temperature più miti e adatte.

CICLABILE. Da giovedì 25 luglio partono i lavori per realizzare la pista ciclabile lungo via Martiri Concordiesi (lato fiume), la strada che dal cancello del parco del Seminario va verso viale Martelli. Al momento ne esiste solo un piccolo tratto e con questo intervento viene appunto completato il collegamento con le ciclabili di viale Martelli, viale Dante e la Rivierasca, permettendo di raggiungere sulle due ruote diversi punti della città.

Per consentire i lavori, che invaderanno inevitabilmente sulla sede stradale, l’ingresso alle auto verso via Martiri Concordiesi e via Revedole (che ne è la prosecuzione) e verso via del Maglio verrà chiuso fino a novembre. Rimane invece aperto l’accesso dall’altro capo di via Revedole, cioè da viale Venezia.

La ciclabile sarà bidirezionale, lunga 250 metri e larga dai tre a 4,5 metri nei punti in cui ci sarà anche il percorso pedonale. L’opera comprende anche la costruzione di un parapetto e la nuova illuminazione pubblica.

La nuova pista è un ulteriore tassello del grande percorso ciclabile dei parchi, il circuito cittadino inaugurato lo scorso maggio dal Comune, che connette i parchi San Valentino, San Carlo e, appunto, del Seminario.

"Come promesso – commenta il sindaco Alessandro Ciriani - stiamo estendo la rete ciclabile sia sulle strade sia in aree naturali prima inaccessibili. Una visione di città sostenibile, coerente con i cantieri aperti per rinnovarla, dotarla di fognature ed evitare che gli scarichi finiscano nel Noncello. E’ così che si fanno politiche ambientali concrete. Ciò, come più volte detto, crea inevitabili e temporanei disagi, ma siamo orgogliosi di costruire una Pordenone più vivibile e moderna. E anche più green – aggiunge - con i duemila alberi piantati a Vallenoncello e Villanova: seguendo le indicazioni degli esperti abbiamo messo le basi per far crescere due grandi barriere naturali per difendere Pordenone dall’inquinamento anche negli anni a venire".

ASFALTATURE. Completati gli interventi di manutenzione degli asfalti in via Montereale verso largo San Giovanni, e in via del Traverso dove è stato realizzato un nuovo tratto di marciapiede. "Asfaltature eseguite in orari serali e notturni per non impattare sulla viabilità di un asse strategico cittadino in cui corrono le ambulanze da e per l'ospedale" spiega l’assessore all’urbanistica e mobilità, Cristina Amirante. Gli interventi danno il via a un’estate di "asfaltature strategiche per la città. Ad agosto, quando il traffico diminuirà ancora, si faranno i risanamenti di via Nuova di Corva. Non si tratta di pezzi di asfalti fatti alla rinfusa – precisa Amirante - ma veri e propri rifacimenti della fondazione della strada dove la stessa ha ceduto, cui seguiranno le asfaltature vere e proprie. Poi verrà asfaltato viale Treviso nel tratto antistante la fiera. Procederemo anche con altri interventi nei quartieri. Nonostante qualcuno voglia la città ferma e decadente – conclude Amirante - la città sta cambiando nel centro e nei quartieri grazie al lavoro incessante di giunta e uffici tecnici".