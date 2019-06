Strage di galline nel Tarcentino

Brutta sorpresa, questa mattina verso le 7, per il proprietario di un pollaio nel Tarcentino. L’uomo, di primo mattino come d’abitudine, si è recato al pollaio, che si trova tra i vigneti delle zona, trovando tutte le galline uccise. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Norm che hanno accertato l’effettiva uccisione di tutte le galline. Secondo quanto riferito dal proprietario degli animali, un episodio analogo era già accaduto in passato.