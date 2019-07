Stranieri e Fvg, un legame in molti casi indissolubile

La questione della presenza degli stranieri sul nostro territorio non può di certo ridursi al facile slogan “prima gli italiani”. Guardano all’attuale assetto della regione, ci si accorge facilmente di come il profilo del Friuli Venezia Giulia stia cambiando: sono, infatti, i cittadini provenienti da altri Paesi a garantire, talvolta, la sopravvivenza di alcuni territori, ma anche cicli produttivi.

I dati riferiti all’andamento della natalità e alla composizione del mercato del lavoro - stando all’analisi condotta dalla Cisl Fvg - lasciano ben pochi dubbi. A fronte di una denatalità regionale ormai consolidata – dal 2012 al 2018, i “nuovi arrivi” sono scesi da 9.824 a 7.829 – sono le nascite degli stranieri a fare da cuscinetto ad una flessione ben più drammatica. Basti pensare a comuni, come ad esempio Monfalcone, dove più della metà dei nuovi nati fa parte di famiglie non italiane, residenti in Friuli Venezia Giulia. E se Monfalcone rappresenta un caso eclatante (144 nati da stranieri su 255), non è l’unico: sono addirittura 39 i comuni, in particolare tra le province di Udine (19) e di Pordenone (17), che registrano un rapporto tra nati totali e da residenti stranieri, uguale o superiore al 20%.

Escludendo Udine, Pordenone e Gorizia, i centri più piccoli devono in qualche modo la propria sopravvivenza proprio agli stranieri. Parliamo, a titolo esemplificativo, di Prata di Pordenone (18/64), San Vito al Tagliamento (24/112), Spilimbergo (25/91), Pravisdomini (14/37) e Pasiano (29/57), senza contare i Comuni, come Andreis, Sgonico, Pulfero, dove tutti o più della metà dei pochissimi nati sono figli di stranieri residenti.

Dati che si accordano a quelli del mercato del lavoro. Prendendo, infatti, ad esame le assunzioni per natalità dell’Uti delle Dolomiti Friulane, territorio ad alta concentrazione manufatturiera grazie al Maniaghese, si nota un aumento di assunzioni di cittadini europei non italiani (+2,8%) ed extra Cee (+1%9), a fronte di un calo di quasi 4 punti percentuali per quanto riguarda gli italiani. Parliamo, dunque, di assunzioni che nel caso di lavoratori comunitari sfiorano il 16%.

“E’ chiaro – commenta per la Cisl Fvg, il segretario generale Alberto Monticco – la questione della natalità ci interessa da molto vicino, perché l’andamento e le dinamiche della popolazione vanno di pari passo con quelle del mercato del lavoro e non possono essere scorporate”. Basti pensare, ad esempio, a come l’invecchiamento della popolazione – dal 2012 al 2018 la percentuale di popolazione in età attiva sul totale è scesa dal 63,4% al 61,9% - incide sulla qualità della forza lavoro, sui livelli della formazione, sul ricambio generazionale ed anche sulla produttività.

“Uno scenario aggravato dall’attuale quadro di crisi che si sta profilando in Friuli Venezia Giulia e che non ci lascia tranquilli” – incalza Monticco, anticipando una ricognizione effettuata dalla Cisl Fvg su tutti i comparti (e che verrà divulgata nella sua interezza la prossima settimana). “Soltanto nel manifatturiero – spiega – ci risultano in piena crisi ben 29 aziende, il 43,2% di quelle che abbiamo rilevato come in difficoltà: parliamo, cioè, di quasi 3mila 200 lavoratori sottoposti a licenziamento o a qualche ammortizzatore sociale”. “Tutto questo – aggiunge – deve farci non solo riflettere, ma soprattutto agire, di concerto on la politica e anche gli imprenditori: denunciare non basta lo stato di crisi non è sufficiente. Per questo ci aspettiamo l’attivazione di tavoli veloci e tecnici sui quali elaborare strategie di medio e ungo termine. Tavoli, a partire da quello nazionale del Mise, fino a scendere a quelli regionali, che dovrebbero tornare ad essere il luogo dove si trovano soluzioni e si salvaguardano le persone dai licenziamenti”.

“A fronte del flop del reddito di cittadinanza per contrastare la politica, della vergogna dei condoni fiscali, della flex tax, “Robin Hood al contrario”, e dell’assenza di serie politiche migratorie – prosegue Monticco – c’è l’urgenza di rimettere al centro il lavoro e dare fiducia ai giovani”.

Per garantire la tenuta e la salute del nostro mercato del lavoro – termina la nota della Cisl Fvg – saranno necessarie scelte di campo in tema non solo di politiche attive del lavoro, tarate in modo efficace anche sui cosiddetti NetNet, ma anche misure, non solo una tantum e incentivi economici, più permeanti e permanenti a favore dello sviluppo demografico, a partire da tutti quei servizi indispensabili alla conciliazione della vita famigliare con quella lavorativa e ad affrontare con serenità l’allargamento dei nuclei famigliari. Parallelamente, tenuto conto dell’altissima incidenza e del ruolo degli stranieri all’interno del sistema regionale, occorrerà mettere in campo politiche di integrazione che vadano ben oltre i facili proclami.

“Piuttosto che pensare a muri e fili spinati o ad altre manovre di distrazione – conclude Monticco – la Regione farebbe meglio a spiegare e quali sono i piani che ha in mente per uscire dall’impasse reale in cui ci stiamo trovando e ad immaginare un uso delle risorse più utile, magari investendo in infrastrutture e collegamenti, che sono uno dei fattori di competitività che mancano”.