Student Day della Sissa

Mercoledì 20 febbraio torna alla SISSA lo Student Day, un’intera mattinata dedicata agli studenti e alle studentesse dell’ultimo biennio delle scuole superiori per scoprire le ricerche in corso, i grandi quesiti della scienza, le implicazioni etiche e sociali delle innovazioni tecnologiche e molto altro. Come percepiamo il tempo? Perché le piante assumono determinate forme? Cos’è il machine learning? Sono questi alcuni dei quesiti a cui risponderanno i ricercatori e le ricercatrici della SISSA. Più di 500 i partecipanti, provenienti da istituti tecnici, licei scientifici, linguistici e classici della regione.